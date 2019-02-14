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Maduro tüm dünyaya çağrı yaptı! "Biz kimsenin kölesi değiliz"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik tehditlerine karşı dayanışma çağrısı yaparak, "Biz kimsenin kölesi, dilencisi, hizmetçisi değiliz. Biz, özgür kadın ve erkekleriz. İçimizde taşıdığımız bu haysiyet bizim en büyük şevkimiz ve memnuniyetimizdir." dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:50
Maduro tüm dünyaya çağrı yaptı! "Biz kimsenin kölesi değiliz"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yine ülkesini askeri müdahaleyle tehdit ettiğini belirterek, "Tüm dünyanın dayanışmasını istiyorum." dedi.

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Tarım ve Toprak Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile ülkenin farklı bölgelerindeki tarım ve hayvancılık projelerini canlı bağlantılarla denetleyen Maduro, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın, kendisine yöneltilen "Venezuela'ya askeri bir çözümün ihtimal dahilinde olup olmadığı" sorusuna, "Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz." şeklinde cevap verdiğini belirten Maduro, "Bugün ABD Başkanı Venezuela'yı yine askeri müdahaleyle tehdit etti. Tüm dünyanın dayanışmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

"Biz kimsenin kölesi değiliz"

"ABD'nin Venezuela'yı kontrol etme girişimi" karşısında halkın tarihi bir kahramanlıkla direnç gösterdiğini dile getiren Maduro, ne olursa olsun Venezuela'ya saygı duyulmasını sağlayacaklarını söyledi.

Maduro, "Biz kimsenin kölesi, dilencisi, hizmetçisi değiliz. Biz, özgür kadın ve erkekleriz. İçimizde taşıdığımız bu haysiyet bizim en büyük şevkimiz ve memnuniyetimizdir." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:50
  1. Venezuela
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. ABD
  4. ABD'nin darbe girişimi
  5. Latin Amerika
  6. Dayanışma çağrısı

YORUM YAZ

  • AliAli34 dk önce
    Gidecek kurtuluş yok akitçiler
  • Yunus16Yunus1648 dk önce
    ARTIK SÖMÜREMİYECEKSİNİZ. KAN EMİCİ VAMPİRLER YÜZ YILDIR SÖMÜRÜYORSUNUZ. SONUNUZ GELDİ

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