Maduro talimatı verdi: Venezuela devinden kritik hamle!

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşen Maduro'nun, bu görüşme sonrasında PDVSA'nın Londra'da bulunan Avrupa merkezinin Moskova'ya taşınması konusunda görüş birliğine vardığını açıklandı.

Şirkettin ABD'deki tüm mal varlığı dondurulmuştu

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla 28 Ocak'ta uygulamaya koymuştu. PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulurken, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapması da yasaklanmıştı.

Avrupa'nın da Washington'ın yaptırımlarına destek vermesi sonucu PDVSA'nın Avrupa merkezini Moskova'ya taşınması gündeme gelmişti.

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.