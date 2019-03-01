Maduro talimatı verdi: Venezuela devinden kritik hamle!
Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, dünya petrol devleri arasında yer alan devlet şirketi olan PDVSA`nın Avrupa merkez ofisinin Moskova`ya taşınacağını açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro`nun taşınma süreci için talimat verdiği belirtildi.01 Mart 2019 Cuma 23:42
Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşen Maduro'nun, bu görüşme sonrasında PDVSA'nın Londra'da bulunan Avrupa merkezinin Moskova'ya taşınması konusunda görüş birliğine vardığını açıklandı.
Şirkettin ABD'deki tüm mal varlığı dondurulmuştu
ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek amacıyla 28 Ocak'ta uygulamaya koymuştu. PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulurken, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapması da yasaklanmıştı.
Avrupa'nın da Washington'ın yaptırımlarına destek vermesi sonucu PDVSA'nın Avrupa merkezini Moskova'ya taşınması gündeme gelmişti.
Venezuela'da ne oldu?
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.
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