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Maduro resmen duyurdu: Darbeyi çökerttik

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin başarısız olduğunu duyurdu.

15 Şubat 2019 Cuma 21:31
Maduro resmen duyurdu: Darbeyi çökerttik

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki "darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını", çözümün diyalog, saygı ve anlayıştan geçtiğini söyledi.

ABD'nin askeri tehditleri, "insani kriz ve yardım" tartışmaları altında büyük bir siyasi kriz yaşanan Venezuela'da, ülkenin tarihi kurtarıcısı Simon Bolivar'ın bağımsızlık yolunda yaptığı "Angostura Konuşmasının 200'üncü yıl dönümü" törenleri başladı.

Başkent Caracas'ın güneydoğusundaki Bolivar kentinde düzenlenen törenlere Maduro, eşi Cilia Flores ile kabine üyeleri ve askeri yetkililer katıldı.

"Başarısız oldular"

Devlet Başkanı Maduro burada yaptığı konuşmada, muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince "geçici devlet başkanı" olarak tanınmasıyla ilgili, "Beyaz Saray kendini çıkışı olmayan bir sokağa soktu. Darbe girişimi başarısız oldu, şimdi tek çıkış yolu diyalog, anlayış ve saygı." ifadesini kullandı.

"Hataya düştüler"

"ABD imparatorluğunun, muhalefetle diyalog olmaması için emir verdiğini" söyleyen Maduro, bunun bir hata olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarınca bu hataya düşürüldüğünü söyledi.

"Daha fazla diyalog ve daha fazla barış istiyoruz. Biz barışın savaşçılarıyız." diyen Maduro, ülkesine kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Maduro, Venezuela'ya, dün Rusya, Çin ve Küba'dan 933 ton ilaç geldiğini ve bunların parasının ödendiğini hatırlatarak, kimsenin kölesi olmadıklarını, ülkedeki ekonomik şartları düzelteceklerini belirtti.

"Saldırıya geçtiler"

Yıl dönümüne ilişkin, Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden (FANB) yapılan yazılı açıklamada ise "ABD ve diğer büyük güçlerin, çıkarları uğruna Venezuela'nın barışına, istikrarına ve ekonomisine kasteden bir saldırıya giriştikleri" kaydedildi.

Açıklamada, ulusal birliğe ve Venezuelalı kimliğinin yükseltilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Venezeula krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini, ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 21:31
  1. Hatay
  2. Maduro
  3. Venezuela

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul29 dk önce
    Trampet, sarı kafalı domuz, yedin mi Maduro'nunrını. Oldun mu yine madara. Siyonist zalimlerinin yıkılışını canlı yayında izliyoruz artık.
  • DUADUA33 dk önce
    Maduro,sana ve ülkene dua ediyoruz.

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