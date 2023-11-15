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Dünya Maduro, İsrail'in Gazze'daki saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı
Dünya

Maduro, İsrail'in Gazze'daki saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-15 06:59:00 -
Maduro, İsrail'in Gazze'daki saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için dünyaya çağrıda bulundu.

"Maduro ile daha fazla" programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" sonrası yayımlanan ortak bildiriyi desteklediklerini söyledi.

Devlet Başkanı Maduro, Gazze'deki İsrail saldırılarına dikkati çekerek, "Tüm dünyaya çağrım şudur, sokaklarda kalmaya devam edin. Çünkü yaşam hakkı, toprak hakkı, bağımsızlık için ve bir Filistin Devleti için bu savaşı kazanmalıyız, bizi ve Filistin halkını seven daha çok insan var." ifadesini kullandı.

Komşu ülke Guyana ile ihtilaflı oldukları Esequibo bölgesine değinen Maduro, 3 Aralık'ta bu sorunu referanduma götüreceklerini ve Venezuela Anayasası'nın 71. maddesine göre buna hakları olduğunu kaydetti.

Maduro, Essequibo bölgesinin Venezuela'ya ait olduğunu vurgulayarak, "Yasal sömürgecilik modelini bize dayatmak istiyorlar, Guyana, bu pervasız eylemiyle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasası'nın yürürlükten kalkacağını sanıyor. Bizim tepkimizin ne olacağını zaten biliyorlar, 3 Aralık'ta sandığa gideceğiz, ExxonMobil ve Güney Guyana Komutanlığının hamlelerine yanıt vereceğiz. Venezuela Anayasası'nı ortadan kaldıracak hiçbir yasal sömürgecilik yoktur." dedi.

- Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.
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Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri'nin batı sınırı olarak belirlenmesi ancak 1966'da Guyana'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu sınırı tanımaması iki ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Halihazırda, Esequibo bölgesi ve Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.

 

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