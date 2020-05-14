Maduro: Guaido Venezüella "işgalini" orada planladı

Venezüella’ya yapılan ve ardında ABD merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp’un yer aldığı belirtilen sızma girişiminin yankıları sürüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, daha önce de gündeme gelen Juan Guaido ve Silvercorp’un CEO’su Jordan Goudreau arasındaki görüşmeye dair bilgi verdi.

"Juan Guaido, bu yıl, 2020’de 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da Jordan Goudreau ile buluştu" diyen Maduro, bu görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump’ın "saldırı planını oluşturma" talimatı üzerine gerçekleştiğini savundu.

"Kanıtlamak çok kolay"

Maduro ayrıca Goudreau’nun 2019 ile 2020 yılları arasında Beyaz Saray’daki varlığını ve hatta hangi odada Guaido ile görüştüğünü kanıtlamanın ‘çok kolay’ olacağını da belirtti.

Maduro, daha önce de Jordan Goudreau ile Juan Guaido arasında, 'kendisini devirmek amacıyla' yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıklamıştı.

Venezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez de, söz konusu görüşmede Goudreau’nun "işgalin askeri lideri" olarak kabul edildiğini söylemişti.

Yakalanan askerler anlattı

Bir grup paralı asker 3 Mayıs’ta başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından ülkeye girmeye çalışırken yakalanmıştı. Hükümet bu kişilerin darbe yapmak için kiralandığını ve amaçlarını bazı üst düzey hükümet görevlilerine suikast düzenlemek, terör saldırıları gerçekleştirmek olduğunu açıklamıştı.

Baskında, ABD ordusunda emekli Luke Alexander Denman ve Airan Berry’nin de aralarında olduğu 52 paralı asker yakalanmıştı.

Gözler ABD’ye çevrilirken, gözaltına alınan paralı askerlerin bir kısmı da girişimin ardında Silvercorp’un olduğunu itiraf etmişti. Bu askerlerden biri olan Antonio Sequea, Juan Guaido’nun Jordan Goudreau ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeyi anlatmıştı.

Nicolas Maduro uzun süredir ABD Başkanı Trump'ı kendisini devirmeye ve ülkesini işgal etmeye çalışmakla suçluyor. Trump ise bu iddiaları yalanlıyor ve ABD'nin böyle bir girişimle ilgisi olmadığını savunuyor.