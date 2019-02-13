Maduro açıkladı: ABD'nin darbesi başarısız oldu!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümetini devirme çabalarının sona erdirildiğini söyledi. Maduro, Avrupa Birliği'ni de gözü kapalı bir şekilde Donald Trump’ın muhaliflerine destek verme politikasını izlemekle suçladı.

"Darbe başarısız oldu"

Euronews'in haberine göre Maduro, ABD ve birçok Avrupa Birliği ülkesinin geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun askeri bir darbe yapmayı umduğunu ancak Venezuela ordusunun darbeye destek vermediğini söyledi.

Maduro, “Çılgınlık… askeri bir darbe istediler. Fakat başarısız oldular. O kartı oynuyorlardı. Ama bitti” ifadesini kullandı.

"AB bizi dinlemedi"

Nicolas Maduro "Frederica Mogherini'nin (Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi) ve AB hükümetlerinin büyük bir hata yapmış olduğuna inanıyorum. Sadece bir tarafı dinlediler, olayların sadece bir tarafına dikkat ettiler. Barış, diyalog, anlayış, ve saygı isteyen halkı dikkate almadılar." şeklinde konuştu.

Kendini 'gerçek gücün sesi' olarak tanımlayan Maduro AB'nin kendisini dinlemediğini söyledi ve "Avrupa’nın kendisini Donald Trump’ın kötü siyasetiyle kör bir şekilde ilişkilendirdiğini düşünüyorum.” ifadesinde bulundu.