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Maduro açıkladı: ABD'nin darbesi başarısız oldu!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin darbesinin başarısız olduğunu ifade etti. Maduro, ülkesindeki siyasi krizle ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerini dikkate almayıp yalnızca bir tarafı dinlediğini ve ABD Başkanı Trump'ın peşinden gittiğini de sözlerine ekledi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:30
Maduro açıkladı: ABD'nin darbesi başarısız oldu!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümetini devirme çabalarının sona erdirildiğini söyledi. Maduro, Avrupa Birliği'ni de gözü kapalı bir şekilde Donald Trump’ın muhaliflerine destek verme politikasını izlemekle suçladı.

"Darbe başarısız oldu"

Euronews'in haberine göre Maduro, ABD ve birçok Avrupa Birliği ülkesinin geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun askeri bir darbe yapmayı umduğunu ancak Venezuela ordusunun darbeye destek vermediğini söyledi.

Maduro, “Çılgınlık… askeri bir darbe istediler. Fakat başarısız oldular. O kartı oynuyorlardı. Ama bitti” ifadesini kullandı.

"AB bizi dinlemedi"

Nicolas Maduro "Frederica Mogherini'nin (Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi) ve AB hükümetlerinin büyük bir hata yapmış olduğuna inanıyorum. Sadece bir tarafı dinlediler, olayların sadece bir tarafına dikkat ettiler. Barış, diyalog, anlayış, ve saygı isteyen halkı dikkate almadılar." şeklinde konuştu.

Kendini 'gerçek gücün sesi' olarak tanımlayan Maduro AB'nin kendisini dinlemediğini söyledi ve "Avrupa’nın kendisini Donald Trump’ın kötü siyasetiyle kör bir şekilde ilişkilendirdiğini düşünüyorum.” ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:30
  1. Frederica Mogherini
  2. Nicolas Maduro
  3. ABD
  4. Avrupa Birliği

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Dik dur eğilme Maduro Venezuelahalkı, Türkiye, Rusya, Çin seninle. Kahrolsun milletin gücünü tanımayanlar. Siyonist zalim köpeklerine ölüm.
  • nostaljinostalji1 sa önce
    yasal olarak seni devirecekler ,SEÇİM ilekoca aptal Maduro... Bak muhalefete destek gün geçtikçe artıyor. baktık Recep Tayyip seni destekliyor ; demek sen gercekten halkına yaramaz ve diktatör bir adamsın diye düşünüyorum. Recep Tayyip in demokratları sevmediğini biliyoruz çünkü Senin için ABD askerlerinin hayatlarını tehlikeye atar mı? Sana değmez.

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