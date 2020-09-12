  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Maduro: ABD'li bir casusu yakaladık
Dünya

Maduro: ABD'li bir casusu yakaladık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir ABD casusu yakaladıklarını açıkladı. Maduro aynı zamanda ağır silah ve nakit para ele geçirdiklerini de söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 08:50:00 -
Maduro: ABD'li bir casusu yakaladık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Falcon eyaletinde bir ABD’li casusun yakalandığını söyledi.

Kameraların karşısına geçen Maduro, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu casusun, dün Falcon eyaletinde Amuay ve Cardon rafinerilerini gözetlediği esnada yakalandığını söyleyen Maduro, şahsın ismini açıklamadı.

Aynı zamanda Venezuelalı lider, yakalanan casusun Irak’ta yer alan CIA üssünde görevli olduğunu belirtti. Şahsın Irak’ta deniz piyadesi olarak görev yaptığını ifade eden Maduro, yanında bazı gelişmiş silahlar ve nakit para bulunduğunu da belirtti.

Venezuela’da olaya ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Maduro, konunun takipçisi olacağını da ekledi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Venezuela’da bir sürat teknesi içinde grup ile kolluk kuvvetleri arasında çatışma çıkmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 ABD’li gözaltına alınmıştı. Maduro, saldırının arkasında ABD ve Kolombiya’nın olduğunu söylemiş, söz konusu ülkeler iddiaları reddetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Sende işi kuralına göre oyanamayı öğreniyorsun Maduro.Ama esas yılanın başını bulup ezeceksinki umutlarını kaybetsinler.
  • Yanıtla
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal med..
TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi
Gündem

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Çin merkezli uygulama TikTok'ta cami görevlilerinden izin almadan camiye girip cübbe ve sarık giyen kadının çektiği rezalet video ile ilgili..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı