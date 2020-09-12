Maduro: ABD'li bir casusu yakaladık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Falcon eyaletinde bir ABD’li casusun yakalandığını söyledi.

Kameraların karşısına geçen Maduro, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu casusun, dün Falcon eyaletinde Amuay ve Cardon rafinerilerini gözetlediği esnada yakalandığını söyleyen Maduro, şahsın ismini açıklamadı.

Aynı zamanda Venezuelalı lider, yakalanan casusun Irak’ta yer alan CIA üssünde görevli olduğunu belirtti. Şahsın Irak’ta deniz piyadesi olarak görev yaptığını ifade eden Maduro, yanında bazı gelişmiş silahlar ve nakit para bulunduğunu da belirtti.

Venezuela’da olaya ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Maduro, konunun takipçisi olacağını da ekledi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Venezuela’da bir sürat teknesi içinde grup ile kolluk kuvvetleri arasında çatışma çıkmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 ABD’li gözaltına alınmıştı. Maduro, saldırının arkasında ABD ve Kolombiya’nın olduğunu söylemiş, söz konusu ülkeler iddiaları reddetmişti.