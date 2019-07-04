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Madımak’ta hayatını kaybedenler Efeler’de sahnede anıldı

02 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli’nde gerçekleşen 35 kişinin hayatını kaybettiği yangın Karşıyaka Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:57
Madımak’ta hayatını kaybedenler Efeler’de sahnede anıldı

02 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli’nde gerçekleşen 35 kişinin hayatını kaybettiği yangın Karşıyaka Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelendi.


26 yıl önce dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin’in daveti ile pek çok yazar ve düşünür Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a geldi. Karşıt görüşlü saldırgan grubun slogan atması ile başlayan olaylar yerini araçları ateşe vermeye bıraktı. Madımak Oteli’nin yanması ile birlikte ikisi otel çalışanı olmak üzere aralarında şairlerin, yazarların ve düşünürlerin olduğu toplam 35 kişi yanarak can verdi.


Adil Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Zekeriya Hocalar’ın yaptığı Yanık Zaman Madımak adlı tek perdelik oyun, Sivas’ta yaşanan katliamı otelin içerisinde yanarak can veren 35 kişinin gözünden, Aydın Efeler’de buluştu.


Yıldız Kenter - Şükran Güngör Kültür Merkezi ve Tiyatro Sahnesi’nde ücretsiz olarak sahnelenen oyuna vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyelerinin katkılarıyla sahnelenen oyuna, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Tahtacı Kültür Eğitim Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Gacar, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Dr. Rıza Akdeniz ve Alevi Kültür Derneği Aydın Şube Başkanı Veli Akkan ile birlikte sanatseverler katıldı.



Tarihimizin kara günü olan 02 Temmuz’da can veren insanlarımızı anmak için sahnelenen oyun sonrasında konuşan Yönetmen Zekeriya Hocalar, “Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyelerine aynı zamanda bu geceyi organize etmemizde katkısı olan derneklerimize sonsuz teşekkürler. Sizleri, bizlerle buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Biz bu oyunu her yerde oynamak için hazırız, yeter ki siz desteklerinizi esirgemeyin” dedi.



Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Aydın Şube Başkanı Dr. Rıza Akdeniz, tiyatro oyunu sonrası konuşarak, “02 Temmuz artık bir isim değil, artık bir sıfat. 02 Temmuz Nesimi Çimen’in de dediği gibi bedenimizde değil ruhumuzda sızı bıraktığı bir katliam. Bu organizasyonu yaparken Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyelerinden destek aldık. Uzun yıllar sonra dünyaya emekten ve demokrasiden yana net tavır koyan bir belediyeye başkanına sahip olduk. Bizi hiçbir basın açıklamasında yalnız bırakmayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür ederim” dedi.



Oyun sonrası yönetmene çiçek takdim etmeden önce konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise, “Emeklerinize sağlık, çok güzel anlattınız. Düşünün, bir insanı öldürmek hele ki yakarak öldürmek! Nasıl bir vahşi duygu var içinizde ki böyle bir şeyi yapmaktan mutluluk duyuyorsunuz. Böyle insanlarla birlikte yaşıyoruz. O insanlara karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Yüreğinde bir gram bile sevgi olmayan insanlara karşı biz birlikte mücadele etmek zorundayız. İşimiz çok zor ama dayanışma içerisinde olursak işimiz çok kolay. Bu dayanışmayı her zaman, her yerde sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:57
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