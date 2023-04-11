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Ekonomi Madeni paralar değişiyor
Ekonomi

Madeni paralar değişiyor

Yeniakit Publisher
2023-04-11 11:54:00 -
Madeni paralar değişiyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tasarruf sağlanması için madeni paraların boyutunu yüzde 30 küçültecek.

Madeni paralarda 14 yıl sonra değişikliğe gidildi. Buna göre madeni paraların gramı azaldı ve inceldi.

NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı.

Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. Bu durum üretimde yüzde 30 tasarruf sağladı.

Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.

Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.
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İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

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