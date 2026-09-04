Madende TIR uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir madende meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
İvrindi Değirmenbaşı Mahallesi'nde Tümad Maden işletmesi şantiyesinde ekskavatör taşıyan tır, virajda devrildi. Tırın 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Nedim Demirdağ (61) ile araçta yolcu olarak bulunan Musa Turgal (45) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.