  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözler Merkez Bankası’nda Faiz beklenti anketi açıklandı Piyasaların beklediği veri açıklandı: Altın çakıldı Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın inşa edebileceği bir istikbal yoktur Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki! Gizli tanık konuştu! 'Zekeriya Öz iş adamından 500 bin dolar aldı' Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı! CHP’li Berhan Şimşek’ten istifa kararı Silivri'de gemi batmıştı... Konumu belirlendi! "Soytarı Deniz" hakkında istenen ceza belli oldu 'Kültürde iktidar değilseniz, siyasette de iktidar olamazsınız!' ASELSAN’ın güdüm kiti hedefleri havaya uçurdu! Tehditler kaçsa da sonuç kaçınılmaz
Yerel Madende TIR uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Madende TIR uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Madende TIR uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir madende meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İvrindi Değirmenbaşı Mahallesi'nde Tümad Maden işletmesi şantiyesinde ekskavatör taşıyan tır, virajda devrildi. Tırın 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Nedim Demirdağ (61) ile araçta yolcu olarak bulunan Musa Turgal (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23