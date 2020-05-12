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Aktüel

Madende dinamit patlayınca yaralandı, hava ambulansı hayatını kurtardı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir madende dinamit patlaması sonucu yaralanan 29 yaşındaki şahıs, hava ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:26 -
Madende dinamit patlayınca yaralandı, hava ambulansı hayatını kurtardı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir madende dinamit patlaması sonucu yaralanan 29 yaşındaki şahıs, hava ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir maden ocağında dinamit patlaması sonucu Eray Minik yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan ve gözünde yırtılma meydana gelen Minik hava ambulansıyla Yahyalı’dan Kayseri’ye getirildi. Hava Ambulansı İniş Pisti’nden ambulansla alınan Minik, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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