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Ekonomi Madencilik sektöründen ihracat başarısı
Ekonomi

Madencilik sektöründen ihracat başarısı

Madencilik sektörü, şubatta yüzde 47.21’le ihracatını en çok arttıran sektör oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 11:54:00 -
Madencilik sektöründen ihracat başarısı

Sektör, geçen ay 141 ülkeye toplam 415.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, şubat ayının üyeleri adına verimli geçtiğini belirtti.

Dinçer, ekonomik anlamda beklentilerin yükselmesinin ve 2021’le ilgili büyüme tahminlerinin pozitif yönde seyretmesinin sektörü olumlu anlamda etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin maden ihracatını daha da yukarı taşıyacağını kaydeden Dinçer, ayrıca şunları söyledi:

“2021’deki bir diğer beklentimiz ise maden arama, çıkarma ve işleme süreçlerinde sektörün gelişimini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasıdır. İMİB olarak taleplerimizi ilgili kurumlara iletmeyi sürdürüyoruz. Böylesi önemli bir çeşitliliğe ev sahipliği yapan Türk madenciliğinin daha üst seviyelere çıkabilmesi için bütün yetkili mercilerin de üzerine düşen görevleri yerine getireceğine inanıyoruz.”

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