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Dünya Madenciler arasında çatışma: 14 ölü!
Dünya

Madenciler arasında çatışma: 14 ölü!

Peru'nun Arequipa bölgesinde altın madencileri arasında yaşanan çatışmalarda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 10:41:00 -
Madenciler arasında çatışma: 14 ölü!

Peru'nun Arequipa bölgesinde altın madencileri arasında yaşanan çatışmalarda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Caraveli kasabasında yaşanan olayda iki madenci arasında başlayan tartışmalar, diğerlerinin de olaya dahil olmasıyla çatışmaya döndü.

Çatışmada kesici aletlerin yanı sıra ateşli silahlar da kullanılırken, 14 madenci öldü, 31'i ise yaralandı.

Çatışmalar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son bulsa da yer yer gerilim sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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