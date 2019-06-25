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Madenci kenti Yatağan ‘Kültür kenti’ oluyor

Yıllarca ilçe sınırları içindeki termik santral nedeniyle işçi ve maden kenti olarak bilinen Yatağan, Stratonikeia ve Lagina gibi iki antik kent ile ‘Kültür Kenti’ olmak için ilk sınavı geçti.

25 Haziran 2019 Salı 11:31
Madenci kenti Yatağan ‘Kültür kenti’ oluyor

Yıllarca ilçe sınırları içindeki termik santral nedeniyle işçi ve maden kenti olarak bilinen Yatağan, Stratonikeia ve Lagina gibi iki antik kent ile ‘Kültür Kenti’ olmak için ilk sınavı geçti. Yatağan’ın yeni Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptıkları ‘Kültür Kenti’ başvurusuna olumlu cevap geldiğini açıkladı.


Yatağan’ın bir maden ve işçi kenti olmasının yanında kültür ve turizm şehri olduğunu söyleyen Toksöz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Yatağan için Kültür Turizm şehri olması için müracaatta bulunduklarını açıkladı. Toksöz, “Yatağan’ın bir maden şehri olduğu kadar bir kültür turizmi şehri olduğunu düşünüyoruz. Kültür şehri derken, özellikle Stratonikeia antik kenti bizim dönemimizde Ege’deki en büyük antik kentlerden birisi olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Yatağan’ın kültür ve turizm şehri olması için müracaat ettik. Stratonikeia ve Lagina gibi iki önemli antik kentimizin yanında kültür yollarımız ve Bozüyük gibi Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferinde otağını kurduğu bir alanımız var. Biz bu değerleri hem koruyacağız, hem yaşatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu konuda olumlu bir görüş yazısı tarafımıza geldi. Burada onaylatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi. Eğer Yatağan kültür ve turizm şehri olduğunu zaman bize çok avantaj sağlayacak. Öncelikle personel ve norm kadrolar tekrar belirlenecek. Bunun yanında İller Bankasından aldığımız ödenek yüzde 30-40 civarında artıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:31
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