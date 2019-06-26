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Maden suyunun faydaları nelerdir? Her gün kaç bardak maden suyu içilmeli?

Genellikle hazımsızlık sorunlarında tüketilen soda / maden suyunun faydaları saymakla bitmiyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:48
Maden suyunun faydaları nelerdir? Her gün kaç bardak maden suyu içilmeli?

Maden suyu isminden de anlaşılacağı gibi bolca vitamin, minarel, sodyum ve kalsiyum içerir. Bu hem lezzetli hem de şifalı içeceği sade olarak tüketmek önemli. Çünkü piyasada bulunan meyveli sodalar bir hayli şeker içeriyor. İlla ‘maden suyum lezzetlensin’ diyorsanız içeceğinizi limon dilimleri ve taze nane yapraklarıyla tatlandırabilirsiniz.

Tam bir magnezyum kaynağı

Maden suyu iyi bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiği için her gün düzenli olarak maden suyu tüketmeniz son derece önemli. Kadınların 320 mg, erkeklerin ise 420 mg her gün magnezyuma ihtiyaçları vardır.

Güçlü kemiklerin sırrı

Bolca kalsiyum içeren maden suyu kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Tansiyonu düşürür

Ölçülü tüketildiğinde soda yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Kan dolaşımını düzenler

Maden suları içerdikleri vitamin ve minareller sayesinde kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler

Hazımsızlık sorunları yaşıyorsanız; maden suyu sizi bir hayli rahatlatacaktır.

Her gün kaç bardak maden suyu içilmeli?

Uzmanlar tansiyon sorunlarına yol açmaması için günde iki şişe maden suyunun gönül rahatlığıyla içilebileceğini belirtiyor.

Çocuklar maden suyu içebilir mi?

Maden suyu sağlık için son derece faydalıdır. Bilinen bir yan etkisi olmayan maden suları çocuklar için son derece yararlıdır.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:48
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