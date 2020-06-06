Maden suyu nelere iyi geliyor? Maden suyunun inanılmaz faydaları...

Maden suyu, jeolojik bir yapıya sahip yer altından elde edilen ve mineral açısından oldukça zengin olan bir içecektir. Genellikle hazımsızlık sorunu yaşayan kişilere birebir gelen maden suyu potasyum, kalsiyum ve fosfat bakımından da oldukça zengindir. Bu özelliği ile birlikte cilde de mucizevi faydalar sağlar. İşte maden suyunun mucizevi faydaları...

- Maden suyu sodyum bakımından zengindir. Vücut içerisindeki asit oranını korur, böbrek ve mesane de taş oluşumunu engeller.

- İdrar söktürücü özelliği ile birlikte vücuttaki fazla asit ve iltihabı atar.

- Diş ve kemik sağlığına da inanılmaz katkılar sağlamaktadır.

- Enfeksiyonların neden olduğu virüs ve bakterileri kısa sürede vücuttan atar. Böylece bağışıklık sistemi antikor üretmeden vücut temizlenir.

- Aşırı yemek yeme sonucu karında oluşan şişliğe birebir gelir. Ayrıca mide rahatsızlıklarına da çok faydalıdır. Midenin işlevselliğini arttırır, sindirimi destekler.

- Damar ve kas dokularını güçlendirir, damar ve kasların yıpranmasını önler. İçerdiği potasyum ile birlikte vücudun su dengesini korur.

- Yapılan birçok araştırma maden suyunun unutkanlık gibi hastalıkların oluşumunu engellediğini göstermiştir.

- Cilt sağlığına birebir gelir. Cildin dermis tabakasındaki pH değerini arttırarak sivilce ve akne oluşumunu engeller.