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Kadın - Aile Maden suyu nasıl yapılır, nasıl içilmeli? İşte o yorumlar sonrasında bu beni şok etti, 'yok artık' diyeceksiniz!
Kadın - Aile

Maden suyu nasıl yapılır, nasıl içilmeli? İşte o yorumlar sonrasında bu beni şok etti, 'yok artık' diyeceksiniz!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 23:55:00 - 2024-01-20 23:58:34
Maden suyu nasıl yapılır, nasıl içilmeli? İşte o yorumlar sonrasında bu beni şok etti, 'yok artık' diyeceksiniz!

MADEN SUYU NASIL İÇİLMELİ? Maden suyu, vücudun mineral ihtiyacını karşılayan, mide ve böbrek sağlığına faydalı olan bir içecektir. Maden suyu nasıl içilirse daha yararlı olur?. İşte ayrıntılar...

Maden suyu, vücudun mineral ihtiyacını karşılayan, mide ve böbrek sağlığına faydalı olan bir içecektir. Ancak maden suyunun tüm faydalarından yararlanmak için doğru bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Uzmanlar, maden suyunun bardakta değil, cam şişesinde içilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Çünkü bardağa dökülen maden suyu, içindeki gazı ve mineralleri kaybedebiliyor.

Maden suyu, yeraltı kaynaklarından elde edilen ve içinde karbondioksit gazı ile birlikte çeşitli mineral tuzları ve elementler bulunan bir içecektir. Maden suyu, sülfat, magnezyum, kalsiyum ve bikarbonat gibi vücut için gerekli olan mineralleri içerir. Bu mineraller, bağırsak, safra kesesi, kalp, damar, kemik, kas, sinir ve mide sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca maden suyu, böbrek taşlarının oluşumunu engeller, şeker ve gut hastalığının tedavisinde yardımcı olur, hamilelikte mineral ihtiyacını karşılar, cilt için canlandırıcı etki yapar ve doygunluk hissi verir.

BARDAKTA İÇMEK FAYDALARINI AZALTIYOR

Maden suyunun tüm bu faydalarından yararlanabilmek için günde en az iki şişe tüketilmesi önerilir. Ancak maden suyunun tüketim şekli de önemlidir. Maden suyu, cam şişesinde içildiğinde herhangi bir kabarcıklaşma olmazken, bardağa döküldüğünde aşırı bir köpürme olur. Bu köpürme, maden suyundaki karbondioksit gazının kaçmasına ve maden suyunun asiditesinin azalmasına neden olur. Bu da maden suyunun faydalarını azaltır. Ayrıca bardaklar, bulaşık makinesinden çıksa bile tam olarak steril olmayabilir. Bu da maden suyunun hijyenini bozabilir.
Bu nedenle uzmanlar, maden suyunun faydalı olabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartlarına uygun olarak özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Maden suyunu şişeden içmek, hem vücudun mineral ihtiyacını karşılamak, hem de sıvı dengesini sağlamak için en doğru yöntemdir.

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