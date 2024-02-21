Maden bölgesindeki 4 bakandan açıklama! Zehirli bir atığa rastlanmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde;

Olayın oluş nedeni ile alakalı soruşturmalarımız devam ediyor. Çok kısa zamanda tespit edip sizlerle paylaşacağız. 6'sı tutuklu 3'ü kontrol şartıyla serbest şekilde 9 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor. Buradaki sayı artabilir. Gerekli soruşturmalar yapılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

İlk andan itibaren bu büyük gayrete başladık. Bu büyük bir kaza. Bu yığın liç alanı dediğimiz toprağın kümelendiği alandan her ili tarafa büyük toprak kaymasından bahsediyoruz. Büyük bir kütleden bahsediyoruz. Aksi istikametine de akan kütleden bahsediyoruz. Her anı kayıt altına alıyoruz. Güvenli olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz.



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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'nin açıklaması şu şekilde;

İlk andan itibaren uzmanlarımızla bölgedeyiz. Toprağın güvenli yere nakli için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu tespitleri arkadaşlarımız aralıksız olarak sürdürdüler. Bu toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığına ve çevreye zararı var mı gibi bir soruya cevap olmak için arkadaşlarımız her gün 9 noktadan numune alıyorlar. Şu ana kadar tehlike oluşturacak zehirli atığa rastlanmadı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması;

8 metrelik bir set yaptık. Gelecek olan yağışları da depolama amacıyla küçük bir baraj oluşturulacak adeta. Gelecek olan temiz suların da alana girmemesi için bir sistem planlanıyor. maden sahasının üst tarafında orada da adeta küçük bir baraj inşa edeceğiz. Gelen suları burada tutup alanın dışından büyük borularla by pass sistemi ile diğer tarafa akış olarak yönlendirmiş olacağız.