  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'in Türkiye planı ortaya çıktı! Cihat Yaycı, 'Yeni bir tehlike var' diyerek açıkladı

MİT’in başarı sırrı cinlerde mi? MİT cinlerden destek alıyor mu?

Tarihi gelişme! Milli Muharip Uçak Kaan havalandı

Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim sonrası bir müjde daha

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu çıkışı! Muhatabım bile olamaz

Meteoroloji uyardı! Karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi

Sözleri hayal kırıklığına sebep olmuştu! Fatih Erbakan'dan 'U' dönüşü

FETÖ'cü hakim için tartışmalı karar! Denetimli serbestlik istedi mahkeme uygun buldu

Prof. Kantarcı’dan kayan toprağa öneri: Kireç döküp ağaç dikelim

Diyanet o paranın caiz olmadığını açıklamıştı! Emeklilere 15 bin lira verilecek
Gündem Maden bölgesindeki 4 bakandan açıklama! Zehirli bir atığa rastlanmadı
Gündem

Maden bölgesindeki 4 bakandan açıklama! Zehirli bir atığa rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 12:19:00 - 2024-02-21 12:32:20
Maden bölgesindeki 4 bakandan açıklama! Zehirli bir atığa rastlanmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı bölgede açıklama yapıyor. Bakan Bayraktar "Heyelan riski devam ediyor." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın açıklaması şu şekilde;

Olayın oluş nedeni ile alakalı soruşturmalarımız devam ediyor. Çok kısa zamanda tespit edip sizlerle paylaşacağız. 6'sı tutuklu 3'ü kontrol şartıyla serbest şekilde 9 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor. Buradaki sayı artabilir. Gerekli soruşturmalar yapılıyor. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde; 

İlk andan itibaren bu büyük gayrete başladık. Bu büyük bir kaza. Bu yığın liç alanı dediğimiz toprağın kümelendiği alandan her ili tarafa büyük toprak kaymasından bahsediyoruz. Büyük bir kütleden bahsediyoruz. Aksi istikametine de akan kütleden bahsediyoruz. Her anı kayıt altına alıyoruz. Güvenli olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz.  


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'nin açıklaması şu şekilde;

İlk andan itibaren uzmanlarımızla bölgedeyiz. Toprağın güvenli yere nakli için gerekli çalışmalar yapıldı. Bu tespitleri arkadaşlarımız aralıksız olarak sürdürdüler. Bu toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığına ve çevreye zararı var mı gibi bir soruya cevap olmak için arkadaşlarımız her gün 9 noktadan numune alıyorlar. Şu ana kadar tehlike oluşturacak zehirli atığa rastlanmadı. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması; 

8 metrelik bir set yaptık. Gelecek olan yağışları da depolama amacıyla küçük bir baraj oluşturulacak adeta. Gelecek olan temiz suların da alana girmemesi için bir sistem planlanıyor. maden sahasının üst tarafında orada da adeta küçük bir baraj inşa edeceğiz. Gelen suları burada tutup alanın dışından büyük borularla by pass sistemi ile diğer tarafa akış olarak yönlendirmiş olacağız. 

 

Böyle talep görülmedi! Türkiye'den kola ve maden suyu alacaklar
Böyle talep görülmedi! Türkiye'den kola ve maden suyu alacaklar

Ekonomi

Böyle talep görülmedi! Türkiye'den kola ve maden suyu alacaklar

10'dan fazla madenci kaçırıldı! O ülkede herkes teyakkuza geçti
10'dan fazla madenci kaçırıldı! O ülkede herkes teyakkuza geçti

Gündem

10'dan fazla madenci kaçırıldı! O ülkede herkes teyakkuza geçti

Maden sahasında ikinci heyelan riski! Çalışmalar durdu
Maden sahasında ikinci heyelan riski! Çalışmalar durdu

Gündem

Maden sahasında ikinci heyelan riski! Çalışmalar durdu

Bakanlardan madencilerin ailelerine ziyaret
Bakanlardan madencilerin ailelerine ziyaret

Gündem

Bakanlardan madencilerin ailelerine ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23