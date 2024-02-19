Maden sahasında ikinci heyelan riski! Çalışmalar durdu

Bakanlar Ali Yerlikaya ve Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında gerçekleşen heyelan sonrası bölgeden önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede ikinci bir heyelan riskinin bulunduğunu ve bu nedenle arama faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti. Yerlikaya, baraj bölgesinde çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sahada çalışmak zorlu"

"Sahada çalışma şartları hakikaten çok zorlu. Çok ciddi heyelan riski ile karşı karşıyayız. Özellikle orada çalışan AFAD'daki kardeşlerimizi risk altına almadan ve emniyet koşullarından taviz vermeden çalışma imkanını sürdürmeye gayret ettik. Fakat özellikle dün geceden itibaren heyelan riski yoğunlaştı. Bu risklerden dolayı şu an sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Bu ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi."

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