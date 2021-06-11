  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kardeş ülkeden dikkat çeken S-400 çıkışı
‘Benzemezler’ her an kopabilir
Beşiktaş'tan Vida'ya flaş transfer teklifi
Ekonomi Maden sahaları ihale edilecek
Ekonomi

Maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 641 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:32:00 -
Maden sahaları ihale edilecek

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

Aramalara açılacak 641 maden sahasının ihalesi için başvurular, 9.00-9.30 saatleri arasında MAPEG internet sitesinde ilan edilen tarihlerde MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay