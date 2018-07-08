Maden ocağından acı haber geldi! 2 işçi de kurtarılamadı

Alınan bilgiye göre, Subatan Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi.

AA'nın haberine göre, bu sırada ocakta çalışan işçilerden Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız (30) mahsur kaldı.Göçükten kurtulan bir işçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

ACI HABER

Zonguldak’ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden biri hayatını kaybetti, diğer işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DİĞER İŞÇİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden ağır yaralı olarak kurtarılan Hasan Yıldız (30) da hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak ocaktan çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kalp masajının ardından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.