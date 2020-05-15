  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siroz'a neden olabiliyor: İşte Kronik Hepatit C belirtileri...

Evde sivilce kremi nasıl hazırlanır? İşte sivilce kreminin hazırlanışı...

Trump'ın ölüm sayacı! Meydandaki panoya astılar

Hamsi'nin atası keşfedildi!

Yunusemre ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
için kalan
Gündem

Maden ocağındaki 8 işçide koronavirüs çıktı

Kastamonu’da bir maden ocağında bazı işçilerde koronavirüs çıkınca madende çalışan işçiler, yurtta karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 04:46:00 -
Maden ocağındaki 8 işçide koronavirüs çıktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında 8 işçide yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilk olarak maden ocağında çalışan 8 işçi, geniş güvenlik önlemleri altında Kastamonu’ya getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Şeyh Şabanı Veli Yurdunda karantinaya alındı.

Ardından Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, işçilerle temas halinde olduğu düşünülen 117 işçinin de karantinaya alınmasına karar verdi. 117 işçi, güvenlik önlemleri altında Hanönü ilçesinden Kastamonu’ya getirilerek Şeyh Şabanı Veli Yurdunda karantina altına alındı. Ayrıca maden ocağında tedbirler en üst düzeye çıkartılarak dezenfekte edili.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı