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Maden ocağında göçük! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Yaşanan olayda 1 işçi ölürken 2 işçi de yaralandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:16
Maden ocağında göçük! Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Rat Mahallesi’nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1’i ağır 2 işçi yaralanırken, işçiler ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirildi. Ocakta bulunan ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hayata döndürülen Alper Kıransoy hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Alper Kıransoy’la birlikte yaralanan Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt’un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:16
  1. Zonguldak
  2. Zonguldak maden ocağı

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