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Gündem Maden ocağında göçük! Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı
Gündem

Maden ocağında göçük! Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı

İzmir Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 45 işçinin yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 02:24:00 - 2021-12-19 02:25:12

İzmir Kınık'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 45 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir Kınık’ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

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