Maden işçisinin kaçak ocakta ölümüne 2 tutuklama Zonguldak'ta, maden işçisi Mustafa Eser'in kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Maden işçisi Mustafa Eser, dün akşam ağır yaralı kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Doktorlara evde çalışırken, elektrik akımına kapıldığı söylenen Mustafa Eser'in, kaçak ocakta geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. DHA'nın haberine göre polis, olayla ilgili E.D. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren E.D. ile T.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Mustafa Eser'in kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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