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Maden işçisinde korona virüs tespit edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bir maden işçisinde korona Virüs tespit edilmesi üzerine 20 madenci karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 23:42:20 -
Maden işçisinde korona virüs tespit edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bir maden işçisinde korona Virüs tespit edilmesi üzerine 20 madenci karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında çalışan S. K. isimli maden işçisine yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede korona Virüs teşhisi konuldu. Maden işçisinin evinde devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine Kdz. Ereğli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs teşhisi konulan işçinin birlikte çalıştığı 20 madencinin karantinaya alınmasına karar verildi. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin Korona Virüs tespit edilen maden işçisinin temas ettiği kişileri belirleyerek karantina kapsamını genişletebileceği ifade edildi.

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