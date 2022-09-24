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Yerel Maden işçisi yüksek düşerek hayatını kaybetti
Yerel

Maden işçisi yüksek düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, krom madeninde çalıştığı sırada yüksekten düşen Sıddık Taysi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 11:54:00 -
Maden işçisi yüksek düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi yakınlarındaki krom madeninde işçi olarak çalışan Sıddık Taysi (42), iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten düştü.

DHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taysi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Taysi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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