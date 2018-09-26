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Maden işçisi genç kadın, dozer altında kalarak can verdi

Balıkasir'in Dursunbey ilçesine bağlı Tafak Mahallesi'nde bulunan mangan madeninde çalışan 35 yaşındaki genç kadın, dozer altında kalarak hayatını kaybetti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:24
Maden işçisi genç kadın, dozer altında kalarak can verdi

Balıkesir'de Dursunbey’e bağlı Tafak Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir maden şirketine ait mangan madeninde saat 11.00 sularında iş kazası meydana geldi. Açık alanda maden ayıklama işi yapan on kadından birisi olan Fatma Çoban (35) geri geri gelmekte olan operatör Harun Ö.’nün kullandığı iş makinesinin altında kaldı. Genç kadını fark edemeyen operatör olay sonrası araçtan inerek yardım istedi. Kaza sonrası olay yerinde 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Genç kadının kaza sonrası yaşamını yitirdiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ve Dursunbey Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından, kadının cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 15:24
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