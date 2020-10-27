Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul'dan eylem açıklaması:

MANİSA (AA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, kimsenin kendilerinden ülkeyi ve maden işçisini zora sokacak bir eylem beklememesi gerektiğini söyledi.

Soma'daki Cengiz Topel Meydanı'nda sendika yöneticileri ve maden işçileri ile basın açıklaması yapan Akçul, ilçedeki maden havzasında yaklaşık 13 bin madencinin geçim sağladığını belirtti.

Akçul, sendika olarak daha çok istihdam ve yatırım için çalıştıklarını kaydederek, "Soma faciasının yol açtığı maddi manevi yıkımların telafisi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Son dönemde maden işçisinin sırtından siyaset yapılmaya çalışıldığını savunan Akçul, şöyle konuştu:

"Maden işçisine zerre kadar hayrı olmayan, hayır tarafında bezi olmayan, kökü dışarıda isimler, seyyar provokatörler bu meydanda boy gösteriyorlar. Tek amaçları Soma hassasiyetleri üzerinden ülkeyi kargaşaya götürmek.

Soma, Akhisar, Kınık, Savaştepe halkı huzur istiyor. İşsizlerine iş istiyor. İşte Türkiye Maden İşçileri Sendikası da bu uğurda tüm imkanlarını seferber ediyor. Bunu yaparken de sükunetini korumaya devam ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerin çıkarları neredeyse biz oradayız. Eylemse eylem hem de sonuna kadar. Yatağan'da yazılan 447 günlük direnişi de kimse unutmasın. Ama kimse bizden ülkeyi, maden işçisini zora sokacak çıkışlar beklemesin. Emekçinin sırtından siyaset yapmayı hiç beklemesin."

Uyar Madencilik işçilerinin 6 yıldır ödenmeyen kıdem tazminatları için de çabalarını sürdürdüklerini anlatan Akçul, "O iş yeri adeta ölüm ocağına dönmüştü. Sonunda MİGEM tarafından kapatıldı. Bugüne kadar bir sonuç alınamadı. Bu mağduriyet her türlü istismara açık hale geldi. Geldiğimiz noktada görünen odur ki bu işin tek çözümü TBMM'nin yapacağı yasal bir düzenlemedir." diye konuştu.

Konuyla ilgili yasal düzenleme taleplerini Manisa milletvekillerine ilettiklerini aktaran Akçul, Soma için büyük önemi olan Ege Linyitleri İşletmeleri'nde de istidamın artırılması gerektiğini ifade etti.



