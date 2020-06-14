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Ekonomi

Maden ihracatçıları en büyük pazarları Çin’den umutlu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye’nin doğal taş ihracatının 4.3 milyar doları bulduğuna işaret etti. Dinçer, ihracattan en büyük payı 1.34 milyar dolarla Çin’in aldığını dile getirerek, “Mayıs ayında bu ülkeye yapılan ihracatın artması ilerisi umut verici” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:24:00 -
Maden ihracatçıları en büyük pazarları Çin’den umutlu

Covid-19 sürecinde İMİB olarak teknolojiden yararlandıklarını dile getiren Dinçer, “Dijital ortamda tanıtım, satın alma, ticaret heyeti organizasyonları düzenleme, online B2B faaliyetleri gerçekleştirmek için yoğun mesai harcadık. Bu noktaların hepsinde önemli yollar kat ettik” şeklinde konuştu.

Başarı hikâyesi yazılabilir

Küresel salgın nedeniyle bütün ekonomilerin daraldığını; tedarik zincirlerinde kırılma ve değişmeler yaşandığını aktaran Dinçer “Avantajlarımızı doğru kullanırsak bir başarı hikâyesi oluşturabiliriz. Üçüncü çeyrekten itibaren ikinci bir pandemi dalgası yaşanmaması halinde maden ihracatından hareketlenmeler bekliyoruz” diye konuştu.

 

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