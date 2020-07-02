Maden Adası'nda makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Adaya balıkçı teknesiyle ulaşan itfaiye ekibi, pompayla denizden su çekerek alevleri kontrol altına aldı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Maden Adası'nda otluk alanda çıkan ve makilik bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.
Ada sahilindeki otların tutuşmasıyla dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının talimatıyla harekete geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Ahmet Yalvaç ve 6 itfaiye eri, balıkçı teknesiyle gece adaya ulaştı.
İtfaiye ekibi, yanlarında götürdükleri pompayla denizden su çekerek alevlere müdahale etti.
Gece boyunca süren çalışmaların ardından alevler, sabaha karşı kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Yangının çıkış nedeni ve etkili olduğu alanın büyüklüğünün tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.