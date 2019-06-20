Madem belediye çalışanlarını düşünüyordun da, bu ne İmamoğlu?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi'nin 6,5 milyon liralık zarara uğratılması nedeniyle hazırlanan Sayıştay raporuna ilişkin, “Burada 6,5 milyon liralık zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı. Beylikdüzü'ndeki çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum.” dedi. Halbuki çalışanlara yüksek maaş verdiğini iddia eden Ekrem İmamoğlu zamanında, E.Ç. isimli belediye çalışanı, işten kovulduktan sonra parası ödenmediği için belediyeye dava açmış ve Beylikdüzü Belediyesi icralık olmuştu.

İmamoğlu, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde Gündüz Çocuk Bakımevi’nin açılışına katıldı.

"Yüksek maaş verdiği için" zarar etmiş

İmamoğlu, "AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi'nde kamu zararı oluşturduğu" iddiasının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Doğru. Benimle ilgili Sayıştay raporunda, bir zarar raporu var. Belgesini de hazırladım. Yalnız şöyle bir fark var. Bu konuda ifadelerimiz de alındı. Bir davaya dönüşmedi bildiğim kadarıyla. Burada 6,5 milyon liralık zarar denilen şey, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamlardan dolayı. Beylikdüzü'ndeki çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum. Lüks araçlar veya usulsüz tahsisler vesaire değil. Ben unutmuştum. Binali Yıldırım hatırlattığı için teşekkür ederim. İBB'nin çalışanları nasıl bir belediye başkanı olduğunu görecekler sayın Yıldırım sayesinde."

Maaş ödenmediği için icralık oldu

İmamoğlu böyle söylese de, 2018’de Beylikdüzü Belediyesi, işten çıkardığı kişinin maaşını ödemediği için icralık olmuştu. İmamoğlu, 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra, sosyal medya hesabına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koyan G.K. ile CHP üyesi E.Ç.’yi kovmuştu. İşe iade davası açan E.Ç. davayı kazandı. Belediye, karara itiraz etmişt. Dosya, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne taşınmıştı. Yargıtay, “İşçinin işe iadesi ile alacağı ücretlerin faiziyle birlikte ödenmesine” hükmetmiş, karar belediyeye ulaşmıştı. Bir türlü alacağını tahsil edemeyen E.Ç. 23 bin 433 TL'lik alacağı için 4 ay önce bu sefer belediyeyi icraya vermişti. Belediye, “Paramız yok. Alacağını taksitle ödeyelim” teklifinde bulunmuş ancak bir ödeme yapılmamıştı.