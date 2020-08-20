Made in Türkiye damgalı güneş panelleri banttan iniyor

Türkiye’nin yerli ve milli yenilenebilir enerji üretimi hedefine yönelik en büyük yatırımlardan biri olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Ankara’da hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimleri iştirak etti.

Dünyada tek

400 milyon dolar yatırımla A’dan Z’ye yerli güneş paneli üretiminin gerçekleştirileceği fabrika, ilk etapta Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için imalat yapacak. Yılık 500 megavatlık panel üretecek. İngot, wafer, hücre ve panel üretiminin yanı sıra Ar-Ge’nin de tek çatı altında toplandığı tesis, bu yönüyle dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. Fabrika, panel üretimine ek olarak güneş enerjisi için yeni teknolojilerin geliştirildiği bir merkez olarak da hizmet verecek.

Yenilenebilir enerji önemli

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, amaçlarının yeni yatırımlarla Türkiye’yi enerjide iyi bir noktaya taşımak olduğunu söyledi. Rekabette güç kazanmak için yalnızca enerjiyi değil bilgi ve teknolojiyi de yerli kaynaklarla üretmek gerektiğinin altını çizen Kalyoncu, “Dünyada enerjide çok büyük bir dönüşüm var. Fosil yakıtlar dünyamızı kirletiyor. Çare temiz enerji! İklim değişikliği ve çevre hepimizin ana gündem maddesi olmak zorunda. Bu yüzden temiz enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı yerli, milli ve yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’ye ivme kazandıracak bir yatırım olarak hayata geçirdik. Toplam 1 milyar dolar yatırımla bin megavat kapasiteli dünyanın en büyüklerinden biri olacak olan güneş enerjisi santralini Konya Karapınar’da kuruyoruz. Bu santralde kullanılacak tüm paneller fabrikamızda üretilecek” dedi.

İstihdama büyük katkı

Güneş paneli üretiminde yer alan süreçlerin 4 aşamasını tek çatı altında toplandığını anlatan Kalyoncu, “6 yılda kurulamayacağı iddia edilen bu fabrikayı 1.5 yılda devreye sokmayı başardık. Fabrikamızı 100 bin metrekare kapalı alanda kurduk. Bin 400 insanımıza istihdam sağladık. Yalnızca güneş panelini ve enerjiyi üretmek, yerli yahut milli olmaya yetmez. Bilgi ve teknolojiyi de üretmek gerek. Şu anda kurulu fabrikamızda yıllık 500 megavat kapasiteyle güneş paneli üretmeye başladık. Yurtdışından gelen yoğun talepler sebebiyle bu yıl içinde üretim kapasitemizi bin megavata çıkaracağız. Amacımız ülkemizin ihracatını artırmaktır” şeklinde konuştu.

Teknoloji üssü olacak

Kalyoncu, 2 bin 500 metrekare alandaki Ar-Ge merkezinde 100 araştırmacının görev yapacağını aktardı. Kalyoncu, ayrıca “Dünyada deneyimli çeşitli üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve firmalarla iş birlikleri yapılarak, hücre modüllerinin verimini artırma, akıllı fabrika uygulamaları ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütülecek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi de bu çalışmaların önemli birer paydaşı olacak. Bu merkez, farklı teknolojileri de geliştirecek” ifadelerini kullandı.