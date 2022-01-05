Son yıllarda pek çok işlem online olarak e Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Son olarak trafik tespit tutanaklarına da e Devlet üzerinden erişim sağlandı. Peki, trafik kazası tespit tutanağı nereden nasıl alınır?

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları nereden alınır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama işlemi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı kazalar için geçerli. 2022 yılı itibariyle meydana gelen kazalar e Devlet üzerinden ‘Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama’ sayfasından sorgulanabilir.