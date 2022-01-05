  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları nereden alınır?
Yaşam

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları nereden alınır?

Trafik kazası tespit tutanağı e Devlet | Trafik kazası tespit tutanağı almak isteyenler bu işlemin online olarak e Devlet üzerinden alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, trafik tespit tutanağı nereden indiriliyor?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 17:22:00 -
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları nereden alınır?

Son yıllarda pek çok işlem online olarak e Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Son olarak trafik tespit tutanaklarına da e Devlet üzerinden erişim sağlandı. Peki, trafik kazası tespit tutanağı nereden nasıl alınır?

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları nereden alınır?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama işlemi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı kazalar için geçerli. 2022 yılı itibariyle meydana gelen kazalar e Devlet üzerinden ‘Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama’ sayfasından sorgulanabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay