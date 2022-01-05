Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları nereden alınır?
Trafik kazası tespit tutanağı e Devlet | Trafik kazası tespit tutanağı almak isteyenler bu işlemin online olarak e Devlet üzerinden alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, trafik tespit tutanağı nereden indiriliyor?
Son yıllarda pek çok işlem online olarak e Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Son olarak trafik tespit tutanaklarına da e Devlet üzerinden erişim sağlandı. Peki, trafik kazası tespit tutanağı nereden nasıl alınır?
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanakları nereden alınır?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama işlemi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı kazalar için geçerli. 2022 yılı itibariyle meydana gelen kazalar e Devlet üzerinden ‘Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama’ sayfasından sorgulanabilir.