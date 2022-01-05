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Yaşam Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı nereye verilir?
Yaşam

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı nereye verilir?

Trafik kazası hasar tespit tutanağı nereye teslim ediliyor. Maddi hasarlı trafik kazalarına karışan kişiler hasar tespit tutanağının nereye teslim edilmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, hasar tespit tutanağı nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 17:28:00 -
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı nereye verilir?

Maddi hasarlı trafik kazasına karışanlar, hasar tespit tutanağının nereye teslim edilmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, hasar tespit tutanağı nereden alınır?

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı nereye verilir?

Trafik kazası tespit tutanakları artık e Devlet üzerinden alınabiliyor. Maddi hasarlı kazaya karışanlar ise tespit tutanağının nerede verileceğini, teslim edileceğini araştırıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama işlemi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı kazalar için geçerli. 2022 yılı itibariyle meydana gelen kazalar e Devlet üzerinden ‘Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama’ sayfasından sorgulanabilir.

Maddi hasarlı trafik kazalarının tutanakları araç için sigorta kapsamında güvence alınan ilgili sigorta şirketine gönderilmelidir.

 

 

 

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