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‘Madam’ dediler o ‘Han’ oldu

Kendisine “Madam” diye hitap edilmesine kızarak partinin kurultaya gitmesini sağlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. ‘Gel’ dediniz, geldim” diyerek başkanlık koltuğuna oturdu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:07
‘Madam’ dediler o ‘Han’ oldu

İYİ Parti’nin (İP) 2. Olağanüstü Kurultayında geçerli 881 oyun tamamını alan Meral Akşener, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. ATO Congresium’da gerçekleşen kurultayda oylama öncesinde konuşan Akşener, “Veda niyetine ‘Ben sizi çok sevdim be’ demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz, ‘Biz de seni çok sevdik be’ dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. ‘Gel’ dediniz, geldim”  ifadelerini kullandı.

Akşener, “Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü artıran yüzde 10 oy, İYİ Parti’nin sıçrama tahtasıdır. Biz, kınayanların kınamasına aldırmadan siyaset yapacağız. Neye inanıyorsak onu söyleyeceğiz” şeklinde konuştu.

BU DEFA ABD’Yİ ELEŞTİRDİ

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilime de değinen İP Lideri Akşener, “Ne Amerika’nın, ne de başka bir devletin, hükümet üzerinden ülkemizi, kendince ve küstahça cezalandırmaya kalkmasına asla ve asla müsaade etmeyiz” dedi

Genel Başkanlık için tek aday olan Akşener, oyunu kullanmak için salona gelişinde partililerin alkışlarıyla karşılandı. Akşener, 1 nolu kabinde oyunu kullanarak, kurultayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Seçimde kayıtlı 1123 delegeden 888’i oy kullandı. 7 delegenin oyu geçersiz sayılırken, 881 geçerli oyun tamamını alan Akşener, yeniden Genel Başkan oldu. Kurultayda, 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi de yapıldı.

GÖSTERMELİK SEÇİM

Kurultayda, aralarında milletvekillerinin de olduğu bazı delegelerin kabine girmeden oyunu kullandığı gözlendi. Seçim öncesi Akşener tarafından Divan Başkanlığı’na, “GİK ve MDK seçiminin blok veya çarşaf liste yöntemlerinden hangisiyle yapılmasını üst kurul delegelerinin belirlemesine” ilişkin bir önerge sunulmuş ve yapılan oylamada “blok liste” kararı alınmıştı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:07
  1. İYİ Parti
  2. Meral Akşener
  3. Genel İdare Kurulu
  4. Merkez Disiplin Kurulu
  5. Divan Başkanlığı

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    dansöz nana kıvır kıvır kıvırıyor yapıştır
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