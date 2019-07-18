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"Madalyadan daha önemlisi gençliğimizi kötülüklerden korumak"

- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:"Bizim için madalyadan daha önemlisi gençliğimizi sigaradan, alkolden, uyuşturucudan, kötülüklerden, sokaklardan, suç işlemeden alıkoymak"

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:06
"Madalyadan daha önemlisi gençliğimizi kötülüklerden korumak"


KASTAMONU (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Bizim için madalyadan daha önemlisi gençliğimizi sigaradan, alkolden, uyuşturucudan, kötülüklerden, sokaklardan, suç işlemeden alıkoymak." dedi.

Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonların asli görevinin çocukları sahiplenmek, eğitmek, spora ve topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Ailesiyle sorun yaşayan çocuklar bulunduğuna işaret eden Gözgeç, "Biz çocuklarımızı sokakta birilerinin eline bırakmamak için onların sosyal sorumluluğunu da üstleniyoruz. Onların imanlı, vatana millete hayırlı evlat olması yönünde gayret gösteriyoruz. Bizim geçmişte de bu şekilde sporcularımız oldu, bugün de var." ifadelerini kullandı.

Aile ve sosyal hayatta birçok sıkıntıyla karşılaşan sporcuların başarılar kazanabildiğini vurgulayan Gözgeç, şunları kaydetti:

"Sokaklardan Avrupa şampiyonasına gittiler. Üniversite bitirdiler. Öğretmen olanlar var. Onlara özenen genç yıldızlarımız bulunuyor. Bizim için madalyadan daha önemlisi gençliğimizi sigaradan, alkolden, uyuşturucudan, kötülüklerden, sokaklardan, suç işlemeden alıkoymak. Bakanlığımızın gençler üzerindeki politikası bu. Biz de bu politika doğrultusunda vatana, millete, ailesine, topluma faydalı çocuklar, gençler yetiştirmeye çalışıyoruz."


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:06
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