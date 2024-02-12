Maçta ilginç anlar: Kadın hakem itekledi, futbolcu defalarca yuvarlandı

Mersin’de oynanan bir futbol maçında, kadın hakemin oyuncuyu itelemesiyle düşerek defalarca yuvarlanması dikkat çekti.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, dün Artvin Hopaspor ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma misafir takımın 3-1 galibiyetiyle sona erdi. Maçta ilginç anlar da yaşandı. Yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı verilmediği için itiraz eden ve sarı kart gören Cemal Metehan Kavalcı hakeme tepki gösterdi. Hakem Melis Özçiğdem de eliyle Kavalcı’yı hafifçe itekledi. Kavalcı, bir anda yere düşerek defalarca yuvarlandı. O anlar görüntülere yansıdı. Öte yandan Kavalcı, daha sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek maçtan atıldı.

Takım arkadaşının kırmızı kart görmesi ile hakeme itiraz ettiğini belirten Cemal Metehan Kavalcı, "Rakip oyuncunun da kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledim, bana sarı kart verdi. Onun akabinde göğsümü itekleyerek düşmeme sebep verdi" dedi.