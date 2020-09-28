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Aktüel Macron'un talebine rağmen Avrupa Parlamentosu Strazburg'da toplanmayacak
Aktüel

Macron'un talebine rağmen Avrupa Parlamentosu Strazburg'da toplanmayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:28:14 -
Macron'un talebine rağmen Avrupa Parlamentosu Strazburg'da toplanmayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), genel kurul toplantısını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Fransa'nın Strazburg kenti yerine yine Brüksel'de yapacak.

AP Başkanı David Sassoli, yazılı açıklamasında, Fransa'da vakaların hızla artması nedeniyle parlamento üyeleri ve çalışanlarının 5-8 Ekim'de yapılması planlanan toplantı için Strazburg'a gidilmemesi yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Fransız makamları ve Strazburg kentine salgın boyunca gösterdikleri iş birliği için teşekkür eden ve "yakında yeniden Strazburg'a gitmeyi umduğunu" belirten Sassoli, genel kurulun Brüksel'de toplanacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP Başkanı Sassoli'ye mektup göndererek genel kurulunun yeniden Strazburg'da yapılması talebinde bulunmuştu. Macron mektubunda, "Salgının olduğu bir gerçek fakat durum Brüksel'den Strazburg'a değişmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un talebinin, AP toplantılarının Strazburg kentine kattığı ekonomik canlılık nedeniyle olduğu belirtiliyor. Kent, yılda en az 2 bin 500 kişinin doğrudan veya dolaylı olarak yer aldığı ve her biri yaklaşık 4 gün süren, 12 AP Genel Kurulunun yanı sıra birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyordu.

Avrupa anlaşmalarına göre, AP'nin Genel Merkezi Strazburg'da bulunuyor ve burada yılda her biri 3 buçuk günlük olmak üzere toplam 12 genel kurul toplantısı yapılması gerekiyor. Geri kalan zamanlarda ise bu durum yıllardır tartışma konusu olsa da AP milletvekilleri Brüksel'de çalışıyor.

AP'nin bir önceki genel kurulu da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Strazburg yerine Brüksel'de yapılmıştı.


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