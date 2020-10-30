Macron'un sözleri sonrası İslam düşmanlığı Avrupa'da veba gibi yayılıyor

İslam düşmanlığı yapan Fransa’da işi cami kapatmaya kadar uzandı. Paris’in banliyölerinden Pantin’deki caminin 6 ay süreyle kapatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin aldığı karar mahkeme tarafından onaylandı. Caminin kapatılmasının temel özgürlüklerin ciddi ve yasadışı bir ihlali olmayacağını gerekçe gösteren mahkeme, ayrıca caminin din görevlilerinden birinin “radikal İslamcı bir hareketin içerisinde olduğunu” iddia etti.

Düşman üniformasıymış

Ülkede İslam karşıtı açıklamaların sonu gelmiyor. Başörtüsünün “Fransa’nın düşmanlarının üniforması” olduğunu öne süren Fransız feminist gazeteci Elisabeth Levy, “Müslümanların başı kesilerek öldürülen öğretmenin anısına saygı için birkaç günlüğüne başörtülerini çıkarmamasına şaşırıyorum” ifadelerini kullandı. Levy, başörtüsünün birçok kişi için siyasi İslam’ın ve cinsel ayrımın simgesi olduğunu savundu.

“Koronadan bile tehlikli”

Avusturya’da bir dönem Cumhurbaşkanı adayı olan aşırı sağcı Norbert Hofer, “Koronavirüsten korkmuyorum. Fakat Kur’an-ı Kerim’den korkuyorum. Çünkü o koronadan daha tehlikeli” dedi. Avusturya’da yaşayan Mısırlı Yasir El-Mısri de sosyal medya hesabından Hofer’i eleştirdi. Yasir El Mısri şimdi hapis cezası ile karşı karşıya. Sosyal medyadaki paylaşımını silmesi için baskı yapılan Mısri Mısri “Asla özür dilemeyeceğim, gerekirse Kur’an-ı Kerim’i savunduğum için hapis yatarım” dedi. Bu hafta içinde Mısri’ye hapis cezası verilebileceği ifade ediliyor.

Müslümanları hiçe sayıyor

Almanya’da ırkçılar büyük bir provokasyon hazırlığı içinde. Danimarka’nın ırkçı ve İslam düşmanı partisi “Stram Kurs” çoğu Türklerden oluşan 250 bin Müslümanın yaşadığı Berlin’de İslam karşıtı eylem yapacağını açıkladı. Paludan, provokasyonu partinin sosyal medya hesabından “Alman halkının İslam’ın ne olduğunu bilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu çarşamba günü göstereceğiz. O zaman göreceğiz bakalım gerçekten barışın dini mi? Kur’an da getiriyoruz!” sözleriyle duyurdu.

İngilizler Fransa’nın yanında

İngiltere de Fransa’ya destek verdiğini açıkladı. Fransa ile dayanışma içinde olduklarını belirten Dışişleri Bakanı Dominic Raab, NATO müttefiklerine ifade özgürlüğünün yanında durma çağrısı yaptı. Raab, “NATO müttefikleri ve daha geniş uluslararası toplum, hoşgörü ve ifade özgürlüğü temel değerleri üzerinde omuz omuza durmalı ve teröristlere bizi bölme armağanını asla vermemeliyiz” şeklinde konuştu.

Faşizm öncesine döndük

Nefret söylemlerinin karşısında duran Avrupalılar da yok değil. Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Manon Aubry, Macron’un İslam karşıtı tutumuna ilişkin “Laiklik, sabah, öğle, akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil. Irkçı sözler ve nefret duyan kişilerin önyargısı medya ve sağcı siyasetçiler tarafından hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı” dedi. Fransız milletvekili Clementine Autain ise yönetimden gelen siyasal İslam karşıtı açıklamaları eleştirdi. Kontrolün elden kaçırılmak üzere olduğunu savunan Autain, toplumun iç savaşa sürüklenebileceği uyarısında bulundu: “Fransa’daki tartışmalar aşırı sağcı fikirlerin yarışmasına döndü. Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor.”

Türkler sokağa indi

Fransa, karikatür krizinin ardından bu kez de Türk vatandaşlarının güvenle yaşayamadığı bir ülke olmasıyla gündemde. Önceki gün Vienne şehri yakınlarında gösteri yapan Ermeni protestocular A7 otoyolunu ulaşıma kapatmış, kendilerine tepki gösteren 17 ve 22 yaşlarındaki 2 Türk asıllı Fransa vatandaşına sopa, balta ve bıçaklarla saldırmıştı. Olayda yaralanan Mehmet Coşkun, çevredeki polisyerin saldırıya müdahale etmediğini söyledi. Türklerin yaralanmasının ardından Lyon’da yaşayan yüzlerce Türk protesto için dün sokağa indi.

Ters algı oluşturma çabası

Viennes ve Le Peage de Roussillon’da toplanan yüzlerce Türk tekbirler ve “En büyük Türkiye” sloganları eşliğinde yürüdü. Avrupa Türk Girişimciler Birliği Gn.Bşk.Yrd. Adem Taflan, “Darp edilen iki gencimiz için sokağa çıktık. Bu olayı Türkler Ermenilere saldırdı algısına dönüştürme çabası var. Türkler hiçbir zaman ne bir işyerine ne de bir Ermeniye saldırmamıştır” dedi. (yenişafak)