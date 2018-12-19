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Macron'un Sarı Yelekliler için aldığı kararlar onaylandı

Fransa hükümeti, asgari ücrete 100 euro zam yapılması ve 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşından kesinti yapılmaması kararlarını onayladı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:22
Macron'un Sarı Yelekliler için aldığı kararlar onaylandı

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sarı Yelekliler'in protestoları çerçevesinde aldığı kararların bakanlar kurulunda onaylandığını belirtti.

Kararlar onaylandı

Griveaux, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Macron'un geçen hafta Sarı Yelekliler'in taleplerine cevap vermek için aldığı kararların, toplantıda onaylandığını söyledi.

Şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla yapılacak aylık 100 euro zamdan faydalanacak kişi sayısının 3.8 milyondan 5 milyona çıkarıldığını belirten Griveaux, işverenlerin 3 bin 600 euroya kadar maaş alan çalışanlarına bin euroya kadar ödeyeceği özel prim için 31 Mart 2019 tarihine kadar süre verildiğini ifade etti.

Yeni kararlar yolda

Griveaux, gelecek yıl itibarıyla 2 bin euronun altında emeklilik maaşlarından, artık kesinti yapılmayacağını ve fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacağını söyledi.

Sarı Yelekliler'in protestolarının sebep olduğu "krizden" çıkış yolu bulmak için ocak ile mart ayları arasında ülke genelinde çalışmaların yapılacağını kaydeden Griveaux, bu çalışmaların ardından nisan ayının ortalarından önce hükümetin yeni kararlar alacağını duyurdu.

Macron kararları

Macron,Sarı Yelekliler'in protestoları konusunda geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin, çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

Protesto nedenleri

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle, şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı Yelekliler, bunun yanında hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların, referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:22
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