Macron'un karikatür ikiyüzlülüğü! Nerede o dediğin 'ifade özgürlüğü'

Fransa'da Macron ve akıl hocası Jacques Attali'yi resmeden grafitti, antisemit olduğu gerekçesiyle silindi.

Macron’un ikiyüzlüğü sosyal medyada gündem konusu oldu. Hz Muhammed'e (S.A.S) yönelik hakaret içerikli karikatürler için ‘ifade özgürlüğü’ diyen Emmanuel Macron, kendisini bir kukla gibi gösterilen karikatürü bir gecede duvardan sildirtti.

İfade özgürlüğüne sahibiz

Lübnan’a yaptığı ziyaret sırasında konuyla ilgili fikri sorulan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Gazetecilerin ya da haber merkezlerinin editoryal seçimleri hakkında yargıya varmak bir cumhuriyetin başkanının vazifesi değildir, asla. Çünkü biz ifade özgürlüğüne sahibiz” dedi.