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Dünya Macron'un karikatür ikiyüzlülüğü! Nerede o dediğin 'ifade özgürlüğü'
Dünya

Macron'un karikatür ikiyüzlülüğü! Nerede o dediğin 'ifade özgürlüğü'

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin ortalığa saçılmasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘ifade özgürlüğüne sahibiz’ diyerek skandal bir açıklamada bulunmuştu. İkiyüzlü Macron, kendisinin kukla gibi gösterildiği karikatürü bir gecede duvardan sildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 12:20:00 -
Macron'un karikatür ikiyüzlülüğü! Nerede o dediğin 'ifade özgürlüğü'

Fransa'da Macron ve akıl hocası Jacques Attali'yi resmeden grafitti, antisemit olduğu gerekçesiyle silindi.

Macron’un ikiyüzlüğü sosyal medyada gündem konusu oldu. Hz Muhammed'e (S.A.S) yönelik hakaret içerikli karikatürler için ‘ifade özgürlüğü’ diyen Emmanuel Macron, kendisini bir kukla gibi gösterilen karikatürü bir gecede duvardan sildirtti.

İfade özgürlüğüne sahibiz

Lübnan’a yaptığı ziyaret sırasında konuyla ilgili fikri sorulan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Gazetecilerin ya da haber merkezlerinin editoryal seçimleri hakkında yargıya varmak bir cumhuriyetin başkanının vazifesi değildir, asla. Çünkü biz ifade özgürlüğüne sahibiz” dedi.

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Yorumlar

Makaron Yemez

Soysuz ve şefsiz olunca, ilkelerinden kıvırmak son derece normal. Fransızlara kim ki , liderleri adam olacak.....

Yozgat

Sedat denen yorumcu sen gevur musun .sayin da ne demek
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