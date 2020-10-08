Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi

Başkent Paris'in de dahil olduğu Ile-de-France Bölge Konseyi Başkanı Valerie Pecresse, abonelik yapan yolcuların fotoğraflarında başörtüsü kullanılmamasını ve saçların görülmesini istedi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin'e yazdığı mektupta Pecresse, başörtülü fotoğrafların herhangi bir şekilde abonelik kartlarında kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

Pecresse, kamu düzenini korumak ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için Fransız pasaportlarında, kimlik kartlarında ve sosyal güvenlik kartlarında kullanılan fotoğraflarda başörtüsü kullanılmaması ve saçın gözükmesi zorunluluğunun ülke genelinde yolcu kartlarınada getirilmesini talep etti ve kanun çıkarılması gerektiğini savundu.

Ile-de-France Bölgesi şu anda bu fotoğraf kısıtlamasını aboneli yolcu kartlarına uyguluyor.

Macron'un yorumları

2 Ekim Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Macron, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadele kanun tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." dedi.

Macron yaptığı açıklamada "Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojiye sahip olduklarını ve bu insanların kendi kanunlarını Fransa'nın kanunlarından üstün gördüklerini, İslam'ın tüm dünyada kriz içinde olduğunu" söyledi..