Macron'un başı yine dertte

Türkiye'nin karşısında yer alarak Yunanistan'a arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetimi ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı protestolar yapıldı.

Genel İş Konfederasyonu gibi birçok sendikanın çağrısı ile başkent Paris'in Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler Nation Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Eylemciler, Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikaları ile koronavirüs salgınında pek çok sektörde çalışanların işten çıkarılmasına tepkilerini gösterdi.

Fransız hükümetinin koronavirüs sebebi ile ekonomik olarak zor durumda olan şirketlere ve işten çıkarılanlara destek olmasını gerektiğini bildiren göstericiler, Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Pankartlar da taşıyan göstericiler, Macron'un istemese orada bulunacakları yönünde slogan attı.

Slogan atan protestoculardan Sofi Ramambason, yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron yönetiminin eşitsizliklerine karşı, sosyal adalet ve vergi eşitliliği için toplandıklarını bildirdi.

Protestocu, herkesin aynı mücadeleyi verdiğini, halkın bir gün galip geleceğine inandığını söyledi.

Sarı yelekliler de katıldı

Solcu siyasetçiler, öğrenci sendikaları ve sarı yeleklilerin de iştirak ettiği protestoda yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Grev de başladı

Öte yandan, başkent Paris'te toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketi ile Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi çalışanları Macron hükümetinin sosyal politikalarına karşı kısmi grev başlattı.

Grev sebebi ile toplu taşıma araçlarında, şehirlerarası tren seferlerinde kısmi aksamalar meydana geldi.

Başkentin beraberinde Lyon, Marsilya ve Bordeaux gibi kentlerde de grev ve gösteriler yapıldı.