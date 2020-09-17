  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron'un başı yine dertte
Dünya

Macron'un başı yine dertte

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı gösteriler yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 19:03:00 -
Macron'un başı yine dertte

Türkiye'nin karşısında yer alarak Yunanistan'a arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetimi ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı protestolar yapıldı.

Genel İş Konfederasyonu gibi birçok sendikanın çağrısı ile başkent Paris'in Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler Nation Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Eylemciler, Cumhurbaşkanı Macron ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikaları ile koronavirüs salgınında pek çok sektörde çalışanların işten çıkarılmasına tepkilerini gösterdi.

Fransız hükümetinin koronavirüs sebebi ile ekonomik olarak zor durumda olan şirketlere ve işten çıkarılanlara destek olmasını gerektiğini bildiren göstericiler, Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Pankartlar da taşıyan göstericiler, Macron'un istemese orada bulunacakları yönünde slogan attı.

Slogan atan protestoculardan Sofi Ramambason, yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron yönetiminin eşitsizliklerine karşı, sosyal adalet ve vergi eşitliliği için toplandıklarını bildirdi.

Protestocu, herkesin aynı mücadeleyi verdiğini, halkın bir gün galip geleceğine inandığını söyledi.

Sarı yelekliler de katıldı

Solcu siyasetçiler, öğrenci sendikaları ve sarı yeleklilerin de iştirak ettiği protestoda yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Grev de başladı

Öte yandan, başkent Paris'te toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketi ile Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi çalışanları Macron hükümetinin sosyal politikalarına karşı kısmi grev başlattı.

Grev sebebi ile toplu taşıma araçlarında, şehirlerarası tren seferlerinde kısmi aksamalar meydana geldi.

Başkentin beraberinde Lyon, Marsilya ve Bordeaux gibi kentlerde de grev ve gösteriler yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar
Dünya

270 savaş gemisi yetmiyor! Sayıyı arttırma kararı aldılar

ABD ve Çin arasında donanma konusundaki rekabet nedeniyle Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payı yüzde 11'den yüzde 13'e yükseltile..
Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu
Gündem

Abdurrahman Dilipak’tan çok konuşulacak paylaşım! Büyük oyun belgelendi, Bakanın imzası deşifre oldu

Yeniakit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından gündemi sarsacak paylaşıma imza attı. Koronavirüste PCR testlerinin DNA'ların t..
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na katılarak dünya liderlerine seslenecek. BM Genel Kurulu'nu ilk kez bir Tü..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı