Macron’un Bakanı, canlı yayında nefretini kustu: ‘Fransız yasaları İslam’ın üstünde’

Tahsin Han

İslam ve Müslüman düşmanı Macron yönetimi, ahlaksız ifadelerle saldırıya devam ediyor. Fransız yönetimi, Müslümanların kutsallarına ve değerlerine yönelik çirkin söylemlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in Strasbourg Belediyesi Meclisi’nin yapımı devam eden Eyüp Sultan Camii’nin inşaatına 2.5 milyon avro yardım kararıyla çıldırıp olayı yargıya taşıması sonrası, Vatandaşlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa da önceki gece BFM TV ekranından nefretini kustu.

Müslüman nüfusa yönelik faşizm boyutuna ulaşan baskılar, uygulamalar ve söylemlerle ahlaksızlığı adet edinen Fransız yönetiminin Bakanı Schiappa, bir defa daha Müslümanların değerlerine yönelik çirkin ifadeler kullandı. Strasbourg Belediyesi’nin camiye yardımının kabul edilemez olduğunu ve ülkedeki tüm siyasilerin bunu kınaması gerektiğini belirten Schiappa, Fransız Cumhuriyet yasalarının her şeyin üstünde olduğunu ve Müslümanların da bunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.

“İslam’la suç ortaklığı var”

Schiappa, “Türkiye’ye yakın İslamcı Milli Görüs Derneği’nin yaptığı bir camiye 2,5 milyon avroluk bir yardımı kimler onayladı açıklanmalı. Bu belediye meclisinin utancı. Fransa İslamı tüzüğünü imzalamayan ve İslami kuralları, Cumhuriyet kurallarından üstün tutan bir derneğe yardım kabul edilemez. Fransız yasaları her şeyin üstünde. Belediyeye yeni notlar gönderip sorumsuzluğu bitirmelerini isteyeceğiz. Aslında burada İslam ile bir suç ortaklığı var. İslam’ı destekleyen bir cami için 2.5 milyon euro para ödenemez” diyerek Yeşiller Partili belediyenin batağa düştüğünü söyledi.

İslam düşmanı ahlaksız bakan ayrıca “Laiklik sözleşmesini imzalayanlar, Fransız Cumhuriyeti yasalarında olduğu gibi camilerde ‘eşcinselliği’ teşvik edici vaazlar vermeli” önerisinde bulundu.