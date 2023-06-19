Macron'un 3. dönemi için anayasa değişikliği çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2017 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. 2022'de ikinci kez seçilen Macron, Anayasa'ya göre bir daha cumhurbaşkanlığına aday olamıyor.

Anayasa değişikliği çağrısında bulunan eski Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın Macron'a yakın olması ülkede tartışmalara neden oldu.

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Richard Ferrand, Meclis'teki Macron yanlısı çoğunluk ile Cumhuriyetçi kanada seslenerek 'demokratik intihar' riskini göze alarak karşılıklı tavizler verme çağrısında bulundu.

Ferrand, tüm partilerin 'kimliklerini koruyarak ve gelecekteki hırslarını erteleyerek bazı hedefler üzerinde birlik olmaları' gerektiğini söyledi.

Sosyalist Parti'den gelen Ferrand, "Cumhurbaşkanının ve hükümetin icraatlarını baltalama becerilerine güvenenler kendi kendilerini baltalıyorlar." dedi

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Ferrand, Fransa'da Cumhurbaşkanı'nın üçüncü dönem aday olamayacağı konusu sorulduğunda, "halk egemenliğinin özgürce ifade edilmesini kısıtlayan her şeyden üzüntü duyduğunu" söyledi.

Richard Ferrand, "Cumhurbaşkanlığı dönem sınırlamaları vs... Tüm bunlar hayatımızı, vatandaşların özgür seçimini sınırlayan kurallarla örüyor. Bu da siyasi hayatımızın kalitesini zayıflatıyor ve onu daha az cazip hale getiriyor" diyerek, belirli kısıtlamaların gevşetilmesi fikrini desteklediğini belirtti.

AFP'nin aktardığına göre Meclis'te Cumhuriyetçi grubun Başkanı Olivier Marleix, Ferrand'ın çağrısını ironik bir şekilde yorumlayarak "Cumhurbaşkanı altı yıldır ulusal birliği ayaklar altına alıyor" dedi.

Marleix, "Cumhurbaşkanı yeniden seçilebilmek için Fransızları aşırı uçlara itti ve şimdi de 'oluşturduğum bu kaos karşısında beni kurtarmaya gelin' diyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberlerin sosyal medyada yer alması sonrası birçok kullanıcı tepkisini dile getirdi.

2022 yasama seçimlerinde seçilemeyen Richard Ferrand, Cumhurbaşkanı Macron'un gayri resmi danışmanı olarak hareket ettiği biliniyor.

Ferrand'ın adı son dönemlerde Başbabakan Elisabeth Borne'un yerine geçeceği söylentileriyle gündeme gelmişti.

Kaynak: Euronews