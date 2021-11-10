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Gündem Macron'u istifaya davet eden kişinin başına bakın ne geldi!
Gündem

Macron'u istifaya davet eden kişinin başına bakın ne geldi!

France 2 kanalındaki bir canlı yayın sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik 'istifa' çağrısında bulunan bir Fransız vatandaşı hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:13:00 -
Macron'u istifaya davet eden kişinin başına bakın ne geldi!

Fransa'da, bir kişi canlı yayında haber sunumu yapılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik 'istifa' sözleri nedeniyle psikiyatri servisine yatırıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, France 2 kanalının sunucusu Julien Bugier, Normandiya bölgesindeki Dieppe kasabasında koronavirüs salgınına ilişkin canlı yayın yaptığı sırada, bir kişinin "Macron İstifa, Benalla (Macron'un göstericileri darp etmekten mahkumiyet alan eski koruması) hapse" diye bağırdığı işitiliyor.
Görüntülerde, dışarıda program sunumu yapan Bugier'in, yankılanan 'istifa' sloganına rağmen, tedirginlik içinde yayınına devam etmeye çalıştığı görülüyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, "Macron istifa" diyen adam, önce polislerce gözaltına alınırken, akabinde savcılığın talimatıyla psikiyatri servisine sevk edildi.
İsmi belirtilmeyen protestocunun, Macron'un ekonomi bakanlığı yaptığı 2015'te, Dieppe'deki şirketinin batması nedeniyle Macron'a kızgın olduğu ifade edildi.

Adaylığını henüz açıklamasa da 2022'deki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanan Macron, kendisine yönelik eleştirilere tahammül etmediği, devlet kurumları aracılığıyla muhalif sesleri baskılamaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Eylül ayında, ülkenin güneyindeki Lyon kentini ziyareti sırasında Macron'a yumurta atan protestocu da aynı şekilde savcılığının talimatıyla, zorunlu olarak psikiyatri servisine yatırılmıştı. Toulus kentinde de bahçesindeki bir pankartta 'Macronavirus' yazan bir adam gözaltına alınmıştı.

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