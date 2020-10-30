Macron’u çizince işinden oldu

Moritanyalı karikatürist Halit Veld Mevlay İdris, Macron’un hiciv karikatürlerini yayınladıktan sonra çalıştığı Fransız derneğin baskılarına dayanamadı ve sözleşmesini feshederek işsiz kaldı. İdris, yaşadığı baskıyı şu sözlerle anlattı: “Bir danışmanlık şirketim var. Fransız ve uluslarası pek çok şirketle çalışıyorum. Fransız hükümetince desteklenen bir dernek ile iş sözleşmem vardı. Peygaberimize hakaret sonrası Macron’u çizdim. Karikatürü kaldırmamı ve bir daha Macron’u çizmememi istediler. Efendimize yapılan bu hakareti kabul edemezdim ve sözleşmemi feshettim. Onlara her gün Macron aleyhine çizim yapacağımı söyledim. Dernek yetkililerine Peygamberimize saldırı olduğunu söylediğim zaman bana, Fransa’da ifade özgürlüğü olduğunu belirttiler. Ama Macron’u çizince ifade özgürlüğü bitti!”