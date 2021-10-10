Macron’u çıldırtan Türkiye sözleri

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesine yönelik küçük düşürücü ifadeler kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sert çıkarken, Türkiye’nin dost olduğunu söyledi. Macron’un sözleri ve Türkiye ile Cezayir arasındaki iyi ilişkilerin Fransa’yı rahatsız edip etmediği sorulan Lamamra, “Açıkçası Fransa ve Cezayir arasında oluşan bir krizin ne sebeple olursa olsun Türkiye gibi kardeş başka ülkelerle ilişkilerimizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Fransa ile veya herhangi başka bir ülkeye karşı itibarımızı, haklarımızı ve egemenliğimizi her zaman koruduk. Fransa’nın anlaması gereken şey; Fransız sömürge dönemi öncesinde ülkemizin varoluşunun sorgulanması bir yana, Cezayir’in bir iş birliği için itibarından taviz vermeyeceği ve içişlerine herhangi bir şekilde karışılmasına izin vermeyeceğidir” ifadelerini kullandı.



Macron’un sözlerine halkın hep birlikte güçlü bir tepki verdiğini belirten Cezayirli Bakan, bu tür çıkışların ülkesi için kabul edilemez olduğunu ve güçlü şekilde reddettiklerini dile getirerek “Kurallar son derece net. Bizim bağımsızlığımıza, egemenliğimize, meşru haklarımıza tam anlamıyla saygı gösterildiği zaman biz bu parametreler eşliğinde çalışmaya hazırız. Ama olmazsa bununla mücadele etmeye de hazırız” diye konuştu.



Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin derin ortak bir tarihi paylaştığını belirten Ramtan Lamamra, “İki ülkenin elbette çok güçlü manevi bağları var. Bir geçmişi paylaşıyorlar ve daha iyi bir gelecek özlemini de paylaşıyorlar. Birlikte çok çalışıyorlar, ekonomik kalkınmaya, ekonomik ortaklığa çok yatırım yapıyorlar ve bugün Türkiye’nin Cezayir’in kalkınmasına birçok alanda katkıda bulunma konusunda çok başarılı olduğuna inanıyorum. Daha fazla ortaklık ve Cezayir’de daha fazla Türk yatırımı olmasını dört gözle bekliyoruz. Ortaklığın çeşitlendirilmesinden yanayız. İleriye dönük ve hayatın tüm alanlarını kapsamalıdır” diye konuştu.

Kardeş Libya’daki seçimlere deste verdiklerini belirten Lamamra, “Türkiye çok önemli bir oyuncu ve şüphesiz Türkiye’nin Libya ile çok güçlü ilişkileri var. Umuyoruz Libya’nın geleceğine yardım ederler” dedi.