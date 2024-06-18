Macron'dan Yeni Kaledonya çağrısı! Seçimlere özendi ama sesleri yükseliyor... Barikatları kaldırın!

"BARİKATLARI KALDIRIN"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Pasifik bölgesi Yeni Kaledonya sakinlerine haftalar süren isyanın ardından barikatları kaldırmaları çağrısında bulunarak durumun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Macron kamuoyuna yaptığı açıklamada "tüm barikatların kesin olarak kaldırılması" ve "şiddetin sona ermesi" çağrısında bulundu.

YEREL HALK ÖZERKLİK İSTİYOR

Avustralya ve Fiji arasında yer alan Yeni Kaledonya 19. yüzyıldan bu yana Paris'ten yönetiliyor ancak yerli halkın çoğu daha fazla özerklik istiyor.

Fransız hükümetinin sunduğu seçim reformuna duyulan öfkenin haftalarca süren ölümcül protestolara dönüşmesi ile mayıs ayı ortasında ayaklanmalar patlak verdi.

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Fransız yetkililer Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'nın tekrar kontrolleri altına girdiği konusunda ısrar etse de barikatlar hala duruyor ve bağımsızlık yanlısı göstericiler sokaklarda kalmaya kararlı olduklarını söylüyor.

OKULLAR VE HAVALİMANI HİZMETE AÇILDI

Beş hafta boyunca süren huzursuzluğun ardından yavaş yavaş normale dönüşün bir işareti olarak, başkent Noumea'nın uluslararası havalimanı gibi okullar da pazartesi günü yeniden açıldı.

SEÇİM REFORMU ASKIYA ALINDI

Geçtiğimiz hafta Macron, Fransa'da yaklaşan erken parlamento seçimleri ışığında tartışmalı seçim reformunun "askıya alınacağını" duyurdu.

Yeni Kaledonya'daki yerel medya tarafından yayınlanan mektupta Macron "diyalog ve sabır" çağrısında bulunarak, "İnşa etmek her zaman yıkmaktan daha uzun sürer" ifadelerini kullandı.

" ÖLÜ BİR REFORM"

Fransa Cumhurbaşkanı durumun "kabul edilemez olduğunu ve bunu teşvik edenlerin yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalacaklarını" söyledi.

Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlısı hareketler, Macron'un erken seçim çağrısı karşısında reformun öldüğünü düşünmeye başlamıştı.

FRANSA'DA SEÇİM DALGASI

Macron, aşırı sağın AB seçimlerinde yükselişinin ardından Fransa'da siyaseti sarsmak için dramatik bir kumar oynayarak parlamento seçimlerini üç yıl erkene almıştı.